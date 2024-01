6 Nations : Le XV de France pousse un coup de gueule improbable

Axel Cornic

Les plus grands rugbymen européen se préparent actuellement pour le Tournoi des 6 Nations, qui va débuter dans seulement quelques jours avec un choc entre la France et l’Irlande (2 février, 21h). Et ça ne se passe pas très bien à Marcoussis, avec les joueurs de Fabien Galthié qui doivent composer avec une innovation technologique assez gênante.

Sport traumatogène, le rugby travaille depuis des années pour préserver la santé des joueurs et World Rugby a fait un nouveau pas dans la lutte contre les commotion cérébrales. L’instance mondiale a en effet annoncé le 12 janvier dernier que lors du Tournoi des 6 Nations 2024, les joueurs seront équipés d’un protège-dents connecté. Le but ? Recueillir différentes données qui peuvent aider les équipes médicales à mieux soigner, mais également à détecter plus rapidement le moindre danger.

« On a un peu de mal à s’y habituer »

Ces protège-dents sont toutefois loin de faire l’unanimité auprès des internationaux français, comme l’a confié Romain Taofifenua en conférence de presse. « On les teste depuis la semaine dernière et c’est vrai que c’est un peu compliqué. On a un peu de mal à s’y habituer. Ils sont un peu gros. La puce est un peu grosse dans la bouche, mais il faut s’y faire » a expliqué le deuxième-ligne du XV de France, dans des propos rapportés par RMC Sport .

« C’est chiant »