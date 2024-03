Palatine Women Project : Voici le casting de la 3e promotion !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Devenu incontournable dans l’univers des programmes d’accompagnement entrepreneurial liés au sport, le Palatine Women Project vient de dévoiler les noms de sa troisième promotion. Cinq femmes d’exception porteuses d’un projet qui ne demande qu’à grandir…

« Vous êtes une athlète ou une para-athlète porteuse d’un projet de création ou de développement d’entreprise et souhaitez bénéficier d’un accompagnement sur-mesure de neuf mois pour le développer ? » Pour construire sa troisième promotion, le Palatine Women Project a gardé les ingrédients de sa réussite : simplicité, pragmatisme et ambition. L’annonce invitant les porteuses de projet à candidater le prouve, ce programme unique en son genre s’appuie sur du concret. Et la réussite implacable des promotions 1 et 2 a suffi à convaincre de nombreuses sportives à la fibre entrepreneuriale de poser candidature. Au final, le jury présidé par Patrick Ibry, Directeur Général Délégué de la Banque Palatine, a retenu cinq profils. Un casting qui a été dévoilé au siège du Racing Club de France.

Les Tiny House de Malia Metella

La promotion 2024 regorge de talents, de bonne humeur et d’envie de conquérir le monde de l’entreprise. A commencer par Malia Metella, ancienne figure incontournable de la natation française. La vice-championne olympique souhaite proposer des séjours sportifs et bien être autour du concept très en vogue des Tiny House, ces petites maisons aménagées sur-mesure qui peuvent s’installer à peu près partout. Aux côtés du sourire rayonnant de Malia, la Banque Palatine accompagnera également Maé-Bérénice Méité. Après avoir décroché 6 titres de championne de France de patinage artistique, elle a fondé SPORT UNLMTD, une société qui souhaite mettre en relation sportifs, partenaires et institutions, en se centrant sur les besoins fondamentaux du sportif.

Avec Myriam, Aude et Audrey

Dans l’antre du Racing Club de France, la promotion 3 a pu être officiellement présentée, sous le regard bienveillant de nombreuses « anciennes » des promotions précédentes. Raisy Bantoo, Margaux Rifkiss, Lénaïg Corson, Paoline Ekambi ou encore Sarah Ourahmoune ont ainsi pu donner quelques conseils aux nouvelles venues tout en donnant des nouvelles de leurs différentes réussites entrepreneuriales. Un échange constructif qui témoigne de la vitalité et de l’entraide qui règne au cœur de ce programme. Un mécénat de compétences dont profiteront également Myriam Benadda (vice-championne de France de Karaté mix), Aude Bredel (ancienne golfeuse de l’équipe de France espoir) et Audrey Prieto Rodrigues (championne du monde de lutte en 2007). Myriam a créé la première marque de fightwear féminin en France (Enyo Women’s Figthwear), Aude a lancé GolfHER, la première communauté de femmes golfeuses en France et Audrey fonde beaucoup d’espoir sur School Holidays, un service à destination des parents et des entreprises.

Un nouveau board

Une promotion 2024 qui a été sélectionné par un tout nouveau board. Autour de Patrick Ibry : Séverine Desbouys (chef d’entreprise), Pascale Auger (directrice générale et administratrice de sociétés, présidente de Pwn Paris), Véronique Bourez (consultante en stratégie et développement), Nathalie Simon (ex-championne de France de planche à voile et animatrice), Guillaume du Poy (président de For Value), Sébastien Imbert (CEO et fondateur de Ykaria.tech), Olivier Sampeur (general manager France du groupe Hult EF) et Thierry Martinez (directeur de la communication Banque Palatine).