Marion Rousse : Elle plaque tout, sa nouvelle aventure avec des femmes !

A la retraite depuis 10 ans, Marion Rousse cherche constamment à améliorer le quotidien des femmes cyclistes. La championne de France sur route en 2012 souhaite pérenniser le vélo chez la gente féminine et s’est lancée dans une aventure de développement qui la comble pleinement avec le Tour de France des femmes, mais pas seulement.

A seulement 21 ans, après avoir fait bien des sacrifices dans sa jeunesse en allant à l’encontre de l’avis de son père sur son souhait de faire carrière dans le cyclisme, Marion Rousse célébrait son titre de championne de France sur route en 2012. Et seulement trois ans plus tard, au vu des revenus qui n’étaient à l’époque pas si importants que ça dans le cyclisme féminin, la native de Saint-Saulve rangeait son vélo et mettait un terme à sa carrière professionnelle. Depuis, l’actuelle compagne du coureur de Tudor Pro Cycling Julian Alaphilippe est restée sur les routes, mais en tant que consultante pour Eurosport puis France Télévisions en période de Tour de France notamment.

«Regardez le Tour de France Femmes. Nous avons enregistré un pic de huit millions de téléspectateurs, c’est davantage qu’une finale de Roland-Garros !» En parallèle et depuis 2022, Marion Rousse est devenue directrice générale du Tour de France des femmes. L’occasion pour celle qui n’a pas pu avoir la longue carrière souhaitée sur les routes d’offrir aux femmes cette possibilité. Au cours d’une entrevue avec le Magazine Région du Pays de la Loire, la championne de France et espoirs en 2012 s’est attardée sur ce projet qui lui tient à coeur. « Il faut rappeler que le sport de haut niveau, qu’il soit féminin ou masculin, exige énormément de sacrifices. Derrière chaque performance, il y a des heures d’entraînement, des blessures, des renoncements, et cette recherche d’un équilibre peu évident entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour beaucoup de sportives, cet équilibre reste un défi quotidien, d’autant plus quand les éclairages médiatiques ne sont pas toujours les mêmes que pour les hommes, vous avez raison. Mais les choses bougent, et c’est très encourageant. Regardez le Tour de France Femmes : en 2025, nous avons enregistré un pic de huit millions de téléspectateurs sur France Télévisions, c’est-à-dire davantage qu’une finale de Roland-Garros ! »