Handball

Handball : Dinart interpelle ses joueurs après l’échec retentissant des Bleus !

Publié le 15 janvier 2020 à 10h35 par A.M.

Éliminée dès le premier tour de l’Euro, l’équipe de France est sortie la tête haute en dominant la Bosnie-Herzégovine (31-23). Mais Didier Dinart ne compte pas en rester là.

Ils ne nous avaient plus habitués à ça. Après avoir dominé le handball mondial pendant plus d’une décennie, l’équipe de France est tombée de haut en Norvège. Éliminés dès le premier tour de l’Euro après des défaites contre le Portugal et le pays hôte de la compétition, les Bleus ont terminé sur une bonne note en dominant la Bosnie-Herzégovine (31-23). Toutefois, à trois mois du tournoi de qualifications olympiques, les Français doivent rapidement relever la tête et Didier Dinart compte bien mettre les points sur les « i » avec son groupe.

«On a des choses à se dire, il faut pouvoir les entendre»