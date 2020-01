Handball

Handball : La réponse de Didier Dinart à Nikola Karabatic !

Publié le 13 janvier 2020 à 14h35 par J.-G.D.

Alors que Nikola Karabatic n'a pris de pincettes après l’élimination des Bleus à l'Euro, Didier Dinart, sélectionneur national, tempère les choses.

« On s’est habitué à des podiums et même quand on faisait une troisième place on parlait de compétition pas forcément réussie, alors là oui, on peut dire que c’est une crise. C’est un gros point noir », Les propos de Nikola Karabatic sont assez claires : l’équipe de France est en cire suite à son élimination prématurée à l’Euro. Une compétition à vite oublier pour les Bleus , ces derniers devant désormais se concentrer sur une qualification pour les JO de Tokyo. Des déclarations chocs de la part du N°13 tricolore, mais via L'Équipe , Didier Dinart, sélectionneur national, reste plus mesuré.

« Mais non, je ne pense pas qu'il y ait une crise »