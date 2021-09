Omnisport

Handball : Ce champion olympique répond à Emmanuel Macron !

Publié le 22 septembre 2021 à 17h35 par T.M.

Lors d’un récent dîner avec les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques, Emmanuel Macron avait eu des propos polémiques. De quoi faire réagir Vincent Gérard, sacré à Tokyo avec l’équipe de France de hanbdall.

A 3 ans des Jeux Olympiques de Paris, Emmanuel Macron veut que les sportifs français donnent la meilleure image. Et visiblement, ce qu’il a vu à Tokyo ne l’a pas plu. En effet, lors de son dîner avec les médaillés des Jeux Olympiques et Paralympiques, le président de la République a fait polémique en pointant du doigt le faible total de médailles rapporté par les Bleus du Japon. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir les principaux intéressés depuis et ce mercredi, pour BFMTV , c’est Vincent Gérard, gardien de but de l’équipe de France de handball et médaillé d’or à Tokyo, qui a livré son ressenti.

« Ça ne se fait pas d’un claquement de doigts »