Handball : Nikola Karabatic justifie sa grosse décision avec les Bleus !

Publié le 21 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Malgré ses 37 ans, Nikola Karabatic n'a toujours pas envie de raccrocher, que ce soit avec le PSG, mais aussi avec l'équipe de France. Un choix fort de la star du handicapée sur lequel elle s'est confiée.

C'est un gros exploit ! Les trois membres des Experts , Mickael Guigou, Luc Abalo et Nikola Karabatic ont obtenu leur troisième médaille d'or olympique. Après 2006, 2012, les Bleus ont obtenu celle de 2021 à Tokyo, en faisant un magnifique parcours avec des victoires contre l'Espagne (36-31) , l'Egypte en demi-finale (27-23) et le Danemark en finale (25-23). Et cela ne va pas s'arrêter pour le demi-centre. A 37 ans, Nikola Karabatic, qui entame une saison de plus avec le PSG Handball, a expliqué les raisons de son choix de continuer avec les Bleus

« Terminer sur une médaille d'or aux Jeux Olympiques, il n'y a pas mieux »