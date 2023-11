EXCLU : Les stars de la WWE poussent pour un PPV à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir accueilli de grands événements organisés par la NBA et l’UFC, la ville de Paris semble en bonne place pour enchaîner avec un pay-per-view de la WWE, une première historique alors que la discipline revient en force en France. Plusieurs stars de la plus grosse compagnie mondiale de catch militent d’ailleurs pour un grand "Premium Live Event" dans la capitale. Témoignages exclusifs.

Véritable institution aux États-Unis, à l’instar de la NBA ou de l’UFC, la WWE va-t-elle aussi débarquer à Paris le temps d’une soirée pour un grand événement filmé et diffusé à l'international ? L’idée fait en tout cas son chemin. Comme expliqué sur le10sport.com, la compagnie reine dans le monde du catch a été impressionnée par ses deux derniers passages du côté de l’Accor Arena à l'occasion des spectacles non-télévisés qu’elle propose à travers le monde tout au long de l’année, qui avaient réuni environ 12.000 spectateurs en 2022 puis en 2023. L’organisation d’un pay-per-view (également appelé "Premium Live Event" ou PLE) apparaît désormais comme la prochaine étape, alors que la WWE cherche à s'internationaliser davantage en multipliant les grands shows en Europe.

Un PLE de la WWE en France ? Ça se précise

Après Cardiff et Londres, la WWE sera à Berlin le 31 août 2024… Quelques mois après un détour en France ? Selon le très sérieux site Fightful , certains documents internes de la compagnie font état d’un possible PLE à Paris au printemps 2024, celui-ci se nommant "Backlash", rendez-vous annuel généralement réservé au public américain se déroulant quelques semaines après "WrestleMania", considéré comme le Super Bowl du catch. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les fans parisiens, qui affichent depuis plusieurs mois leur rêve de voir les superstars de la WWE prendre possession du Stade de France avec le #WWEStadeDeFrance qui cartonne sur les réseaux sociaux. Et ils ne sont pas les seuls à être partants.

« Il y a une ambiance très particulière à Paris »

Contactés cette semaine par le 10 Sport , certains noms bien connus de la WWE se montrent eux aussi très enthousiastes à l’idée de prendre part à cet événement tricolore. « La dernière fois que je suis venue à Paris, j'ai vécu une expérience extraordinaire , raconte Natalya, qui était de la partie en avril 2022. Les Parisiens nous ont très bien accueillis et nous ont montré tellement d'amour ! Chaque fois que je suis allé à Paris, tout le monde a passé un si bon moment et s’est senti si heureux… Il y a une ambiance très particulière à Paris qui ne ressemble à aucun autre endroit où nous sommes allés. Et après le show, tout le monde a hâte d'aller visiter la Tour Eiffel et de la voir illuminée la nuit. » L’ancienne championne du monde de la WWE commence à bien connaître la capitale, après y être passé en 2011 pour deux dates, puis en 2016 et 2018.

Un emballement que partage sans grande surprise Baron Corbin, qui se souvient encore de sa soirée du 29 avril 2023. « L’accueil que j’ai reçu la dernière fois a été le point culminant de ma carrière », nous raconte le catcheur, plus habitué aux huées qu’aux applaudissements depuis ses débuts sur le ring. Une standing ovation surprise lui avait été réservée par le public de l’Accord Arena, une initiative du créateur de contenu Sturry, lançant un mouvement de soutien sur Twitch envers le "heel", terme employé pour désigner un catcheur dont le personnage a un rôle de méchant. Les spectateurs ont répondu présent et la séquence aussi surprenante que touchante avait fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Baron Corbin, lui, est encore marqué par ce moment : « J'en ai encore des frissons en y pensant ! Les Parisiens m'ont fait sentir vraiment spécial et je ne peux pas imaginer à quel point ce serait incroyable lors d'un match important à l'occasion d'un PLE. »

« Un PLE de la WWE à Paris ? Je pense que nous ferions salle comble immédiatement ! »

« Je pense que ce serait incroyable d'organiser un PLE à Paris , acquiesce Natalya, qui détient le record de matchs disputés par un talent féminin à la WWE et qui se verrait bien ajouter un combat télévisé dans la capitale à son tableau. Ce serait tellement amusant, et je pense que nous ferions salle comble immédiatement ! » Désormais Parisien d’adoption depuis son succès monstre du côté de Bercy, Baron Corbin, tout comme le public français, croise les doigts pour voir la WWE proposer un pay-per-view en France. « Ce serait évidemment un rêve qui devient réalité de revenir à Paris pour un PLE , nous dit-il en exclusivité. On ferait sauter le toit ensemble et ensuite je sortirais pour le meilleur repas d'après-show ! Je ne peux rien imaginer de mieux. Ce serait si incroyable que j'envisagerais même d'emménager ici ».

