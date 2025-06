C’est terminé, Christophe Urios abandonne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Christophe Urios a vécu une désillusion sur la pelouse de Jean Dauger. Contre l’Aviron Bayonnais, son ASM Clermont s’est totalement manqué en quart de finale du Top 14 (3-20). Et avant même que le coup de sifflet final retentisse, le coach de l’équipe auvergnate avait déjà fait une croix sur un résultat positif au micro de Canal+.

Le vendredi 13 juin dernier, l’ASM Clermont se déplaçait à Jean Dauger, forteresse de l’Aviron Bayonnais qui n’est plus tombée depuis trois ans. Christophe Urios savait pertinemment où il se rendait pour ce quart de final de Top 14, mais ne se décourageait pas pour autant comme il le confiait en interview au groupe Canal avant le coup d’envoi de la rencontre la semaine dernière. « Le quart de finale à Bayonne ? On sait où on met les pieds, on sait que ce sera extrêmement dur, mais pour gagner des matchs de phase finale, il faut être très costaud ».

«Il faudra qu'on soit capables d'être à ce niveau pour inquiéter ces joueurs de Bayonne» « Ce qu'on a fait à Montpellier, ce n'est pas un exploit (ndlr victoire de l'ASM Clermont 23-10), on le cherchait depuis longtemps. C'est un révélateur et probablement l'un de nos meilleurs matchs de la saison et il faudra qu'on soit capables d'être à ce niveau pour inquiéter ces joueurs de Bayonne, sinon on n'existera pas ». Voici la manière dont Christophe Urios concluait son interview avec Canal+. Cependant, le Jour J, rien ne s’est passé comme prévu pour la bande d’Urios. Menés 9-3 à la mi-temps, les joueurs de l’ASM Clermont n’ont pas su relever la tête en encaissant 11 points sans en mettre n’en serait-ce qu’un.