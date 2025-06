Alaphilippe, le rencard de folie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Tour de France reprendra ses droits pour la 112ème fois ce 5 juillet prochain jusqu’au 27 juillet. Afin d’arriver à Lille dans les meilleures dispositions possibles, le coureur de Tudor Pro Cycling a effectué une retraite de quelques semaines dans la Sierra Nevada en Espagne. L’objectif ? Être le plus proche voire au top de sa condition physique avec un dernier rendez-vous en Suisse.

Le 5 juillet prochain, le top départ du Tour de France 2025, soit la 112ème édition, sera donné à Lille. Pendant trois semaines, les meilleurs coureurs du globe sillonneront les routes de l’hexagone dans l’espoir de porter le maillot jaune entre autres. L’occasion pour Julian Alaphilippe de se mettre à rêver d’une Grande Boucle réussie dans sa nouvelle équipe de Tudor Pro Cycling. Pour ce faire, le champion du monde sur route en 2020 et 2021 aux 6 victoires en étape au Tour de France s’est exilé en Espagne pour sa préparation.

«Le dernier gros test avant le Tour de France» Direction la Sierra Nevada, massif montagneux rattaché aux cordillères Bétiques pendant près d’un moins pour Julian Alaphilippe. Le coureur de l’équipe suisse a pédalé dans la zone dans l’optique d’engranger du rythme pour le Tour de Suisse et d’être fin prêt pour le départ du Tour de France début juillet. Pour L’Équipe, il s’est livré sur son ressenti actuel. « Comment vous sentez-vous après trois semaines de stage en altitude en Sierra Nevada ? Je suis super motivé. Après trois semaines de stage, j'ai envie de courir, c'est une course importante pour l'équipe. Et c'est le dernier gros test avant le Tour de France, la dernière étape de préparation ».