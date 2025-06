Marion Rousse - Julian Alaphilippe : La belle annonce à l’étranger !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si elle a récemment annoncé que l’édition 2026 du Tour de France féminin s’élancerait depuis les bords du lac Léman en Suisse, Marion Rousse est revenue plus en détail sur sa relation avec ce pays. La directrice du Tour de France des femmes n’a pas manqué de faire un clin d’œil à son compagnon Julian Alaphilippe, qui évolue au sein d’une équipe suisse.

« Mon rapport à la Suisse, c'est que je suis venue plusieurs fois à l'Union cycliste internationale à Aigle et, la dernière fois que je suis venue, c'était pour le championnat d'Afghanistan de cyclisme. David (ndlr: Lappartient, le président de l'Union cycliste internationale) m'avait demandé d'être la marraine et je trouve que ça aussi finalement, c'est un symbole. Parce que ça montre aussi que le Tour de France Femmes, ce n'est pas qu'une course de vélo », a ainsi confié Marion Rousse au Petit Matin, avant d’évoquer Julian Alaphilippe .

« Julian fait partie de l'équipe Tudor, dans laquelle il se sent très bien »

« Évidemment, on va encourager les championnes, on va regarder le classement général, mais ça a une portée beaucoup plus lointaine. C'est aussi pour ça qu'on se bat actuellement, avec le cyclisme féminin. Il y a un impact. Donc, oui, la Suisse a été importante pour moi. Beaucoup de décisions ont été prises ici pour notre sport. C'est vrai également que Julian fait partie de l'équipe Tudor, dans laquelle il se sent très bien. J'ai été aussi l'année dernière aux championnats du monde à Zurich. Il se passe beaucoup d'événements ici et on est toujours bien reçu. C'est vrai qu'il y a un climat, un paysage... Il y a 1000 bonnes raisons de venir pour un grand départ du Tour de France ici », conclut Marion Rousse.