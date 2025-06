Marion Rousse, son incroyable projet de 100 ans ?

Directrice du Tour de France Femmes depuis 2022, Marion Rousse est ravie de la trajectoire que prend la course. D'année en année, elle ne cesse de prendre de l'importance, ce qui était loin d'être gagné. Lors d'un entretien accordé à la presse suisse, l'ancienne coureuse cycliste a dévoilé la recette du succès.

Pari gagnant pour Marion Rousse

« On ne peut pas dire qu'ASO ait attendu de savoir si ça allait être rentable ou non. Parce qu'en fait, quand on a annoncé l'épreuve, on ne savait pas du tout si ça le serait, on partait vraiment dans l'inconnu. D'ailleurs ça se voyait aussi avec les questions des médias à l'époque, où on me demandait si c'était cohérent de faire un Tour de France femmes, si ça allait fonctionner ou non. Donc on part quand même de très, très loin. Parce que dans le cyclisme féminin, à l'époque, on n'avait pas de statut social, il n'y avait pas de salaire! Aucun média ne s'intéressait à nous. Donc il nous fallait vraiment une course de référence, qui permette finalement de connaître ces championnes et de montrer ce qu'elles pouvaient faire » a-t-elle admis.