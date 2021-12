Omnisport

Boxe : Tyson Fury reçoit une énorme proposition de la WWE !

Publié le 2 décembre 2021 à 23h35 par B.C.

Alors qu’il a déjà fort à faire en boxe, Tyson Fury pourrait prochainement se replonger dans le monde du catch, après sa première apparition en 2019. Et du côté de la WWE, le Gypsy King est très attendu.

S’il épate le monde de la boxe, Tyson Fury n’a pas hésité à s’essayer à une autre discipline plus fantasque, le catch. En 2019, le Gypsy King est monté sur un ring de la WWE pour affronter Braun Strowman lors d’un show en Arabie saoudite, une expérience qui a clairement enthousiasmé le principal intéressé, grand fan de catch américain. Depuis, de nombreuses rumeurs circulent concernant le retour de Tyson Fury à la WWE, d’autant que ce dernier a clairement ouvert la porte à cette possibilité. « Bien sûr, si la WWE vient au Royaume-Uni et veut un événement important pour un pay per view, alors ne cherchez pas plus loin que le Gypsy King contre Drew McIntyre pour la ceinture de la WWE », lançait le Britannique en 2020, avant que sa femme Paris n'en rajoute une couche auprès de la BBC en octobre dernier : « Il aime ça. Mes fils en sont tous de grands fans. Pour Tyson, c'est un peu comme un voyage à Disneyland. Il m'a dit qu'il était un fan de tous ces lutteurs. Donc, il va certainement recommencer. Je suis sûr qu'on le reverra sur un ring de la WWE un jour ». Mais entre-temps, Drew McIntyre, désireux de combattre Tyson Fury, a perdu le titre mondial de la WWE, une ceinture récupérée par Big E, qui se verrait bien lui aussi affronter le champion WBC.

« Je suis ouvert à un match avec Tyson Fury »

À l’occasion d’un entretien accordé au Sun , Big E a lancé à son tour un appel du pied à Tyson Fury. « Il est sans doute le meilleur boxeur de la planète. Certains disent Canelo (Álvarez, NDLR), mais Fury est une mégastar et un fan de ce que nous faisons. Il s'y est plongé et c'est un gars qui comprend le divertissement. Je ne peux pas dire qu'il y ait un meilleur choix que Tyson Fury. (…) Qui sait quand, mais il est fait pour ça. Et quelqu'un avec sa popularité, sa réputation, qui comprend ce que c'est que d'être un performer et de se connecter avec les fans... Je ne serais pas surpris si c'était (son retour à la WWE, NDLR) dans le courant de l'année prochaine. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs et des spéculations, mais je pense qu'il va trouver un moyen de revenir à la WWE bientôt », explique le champion de la WWE, désormais prêt à en découdre avec Tyson Fury lors de l'évènement WrestleMania, considéré comme le Super Bowl du catch ayant lieu en avril de chaque année : « C'est ce que nous faisons à WrestleMania. Il s'agit de théâtralité, de divertissement et d'être plus grand que nature. Donc si nous voulons le faire, ce serait l'endroit parfait. Je suis donc ouvert à un match avec Tyson Fury à WrestleMania. Aussi absurde que cela puisse paraître pour certains, ce serait très amusant. » Pour l’anecdote, Big E a déjà eu l’occasion de côtoyer de loin Tyson Fury en étant le protagoniste des vidéos de présentation du dernier volet de la trilogie entre le Gypsy King et Deontay Wilder.