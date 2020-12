Boxe

Boxe : Tony Yoka est refoulé pour un combat !

Publié le 3 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Récent vainqueur de Christian Hammer, Tony Yoka avait défié Joe Joyce dans la foulée pour une revanche de la finale des JO de Rio. Le clan Joyce a renoncé au défi.

Tony Yoka devra encore attendre pour connaître le nom de son futur adversaire. Après avoir remporté son 9e combat aux points contre Christian Hammer, le Français s’était dit inquiet pour son opposition prévue le 20 décembre contre Petar Milas pour la ceinture de l’Union Européenne. Ce à cause d’une fracture à la main survenue lors du combat contre Hammer. Pourtant, Tony Yoka compte toujours mettre une coup d'accélérateur à sa carrière avec une grosse année 2021. Pour cela, il a défié Joe Joyce sur les réseaux sociaux, boxeur qu’il avait battu en finale des Jeux Olympiques de Rio et compte 12 victoires chez les professionnels. La réponse ne s’est pas fait attendre.

« Yoka a besoin de passer des tests qui ne sont pas des blagues »