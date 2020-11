Omnisport

Boxe : Tony Yoka confirme son prochain objectif !

Publié le 30 novembre 2020 à 10h35 par A.C.

Blessé à la main après sa victoire sur Christian Hammer vendredi dernier, Tony Yoka a expliqué qu’il ne combattra pas avant la fin de l’année, mais s'est déjà projeté sur un possible combat contre Joe Joyce !

Face à un adversaire qui a déjà combattu plusieurs grands noms, comme Tony Yoka et Luis Ortiz, Tony Yoka a enfin apporté une réponse satisfaisante. Le Français est en effet allé jusqu’au bout des dix rounds contre Christian Hammer et a gagné aux points (100-89). Seul point noir de la soirée, Yoka s’est fracturé la main et ne pourra donc par combattre contre Petar Milas le 20 décembre prochain comme prévu, pour la ceinture de champion de l’Union européenne des poids lourds. Cette blessure pourrait également être un frein pour un combat contre Joe Joyce ! Après la victoire du Britannique face à Daniel Dubois ce samedi, Yoka lui a en effet lancé un défi... quatre ans après leur dernière rencontre en finale des Jeux Olympiques de Londres !

« Joyce, ça peut faire une belle revanche »