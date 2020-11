Omnisport

Boxe - Le Banner : «On est en train de discuter, pour un combat contre Mike Tyson»

Publié le 29 novembre 2020 à 10h35 par Axel Cornic mis à jour le 29 novembre 2020 à 10h48

Jérôme Le Banner nous a parlé en exclusivité de discussions avec l’entourage de Mike Tyson, pour l’organisation d’un futur combat d’exhibition.

Il est bien de retour. A 54 ans, Mike Tyson est remonté sur le ring face à Roy Jones Jr, 51 ans, dans un combat que vous avez pu suivre en direct sur la chaîne Action . Le résultat n’est pas surprenant, puisque la Commission de boxe de Californie avait annoncé qu’il n’y aurait pas de vainqueur et la WBC a elle aussi déclaré un match nul, donnant ainsi la Frontline Battle Belt aux deux boxeurs. Pourtant, ce combat n’avait de nul que le résultat. En effet Mike Tyson a montré une forme surprenante, à 54 ans et après quinze années loin des rings ! Il semblait même mieux que Jones Jr, qui a pourtant officiellement arrêté la boxe il y a peu plus de deux ans. Les juges ont en effet comptabilisé 67 coups portés par Tyson, contre 37 pour Jones Jr, qui a d’ailleurs semblé s’éteindre peu à peu au cours des derniers rounds. A la fin Tyson en redemandait déjà et, désormais, d’autres combats semblent clairement envisageables.

« J’aimerais que ça se fasse à Dubaï. C’est en bonne voie »

Et pourquoi pas avec Jérôme Le Banner ? Lors d’un entretien exclusif qu’il nous a accordé, l’ancien champion du monde de Muay-thaï nous a en effet révélé que des discussions ont lieu avec l’entourage de Mike Tyson, en vue d’un possible combat d’exhibition. « On est en train de voir pour nous, pour peut-être faire quelque chose à l’étranger » a expliqué Le Banner, avant de préciser que les deux camps se dirigent plutôt vers de la boxe anglaise. « J’aimerais que ça se fasse à Dubaï. Il y a Samy Kebchi (principal organisateur français de la boxe pieds-poings et ancien promoteur de Le Banner) et Antoine Robin (directeur des programmes et des marques du groupe Alchimie, fondateur de la webtv Watch It) qui sont sur le dossier. C’est en bonne voie ».

« On s'est rencontrés en 2004 ou 2005 parce qu’on devait s’affronter au Japon »