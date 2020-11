Omnisport

Boxe - Biétry : «Entre Tyson et Jones Jr, tout est possible»

Publié le 27 novembre 2020 à 18h35 par Axel Cornic mis à jour le 27 novembre 2020 à 22h02

Charles Biétry, ancien patron des sports de Canal + et grande voix des nuits boxe, est venu nous parler sur le10sport.com du grand retour de Mike Tyson face à Roy Jones Jr. Un combat que vous pourrez suivre à partir de 3h du matin sur Action, dans la nuit de samedi à dimanche.

On y est. Après quinze années d’attente, les fans de boxe vont revoir une des légendes vivante de la discipline remettre les gants et remonter sur un ring. On parle bien sûr de Mike Tyson. Un nom qui renvoie à des souvenirs de nuits blanches. Des longues heures à attendre, tout simplement pour voir ce phénomène à la voix d’enfant détruire ses adversaires en un round. Quelques minutes d’un déchainement de violence inouïe, qui ont marqué toute une génération. « Je n’ai jamais vu un boxeur avoir une telle férocité sur un ring, terroriser à ce point ses adversaires » explique Charles Biétry, la célèbre voix qui accompagnait ces nuits blanches, sur Canal + . « J'ai le souvenir de ce combat contre Michael Spinks (juin 1988, Ndlr). Quand il est monté sur le ring, Spinks est devenu livide et le combat a duré un peu plus d’une minute. C’est comme si Tyson l’avait hypnotisé. Il avait ce pouvoir de faire perdre leurs forces à ses adversaires. Ils avaient tous peur devant Tyson ». A 22 ans, Tyson était au sommet de sa carrière... mais ça n’a pas duré longtemps.

« Comme pour Maradona, le côté sombre de Tyson a accentué sa notoriété »

Certains diront que le bourreau de Mike Tyson a un nom, celui de James Buster Douglas, émérite inconnu qui a créé la surprise un soir de février 1990. Pourtant, la descente aux enfers de Tyson n’a qu’un seul artisan et c’est Tyson lui-même. Condamné à six ans de prison en 1992, après qu’une jeune fille de 18 ans l’ait accusé de l’avoir violée, Iron Mike est incarcéré à Plainfield, dans l’Indiana. « Après la prison, Tyson ne sera plus le même homme » se remémore Biétry, pour qui les problèmes de Tyson n’ont en rien entaché sa légende. « Si Tyson n’avait pas eu ses frasques, il serait quand même un personnage hors du commun. Parce qu’il aurait continué à gagner ses combats en cinq minutes, au lieu d’aller en prison. Il serait devenu l’égal d’un Mohamed Ali ou d’un Sugar Ray Robinson. Comme pour Maradona, le côté sombre de Tyson a accentué sa notoriété et a peut-être attiré des gens qui, sans lui, ne se seraient pas intéressés à la boxe ».

« Qui peut empêcher qu’il y ait un KO ? »

En face de Mike Tyson, dans la nuit de samedi à dimanche (à partir de 3h du matin, sur la chaîne Action), on retrouvera Roy Jones Jr. Lui aussi ancien champion du monde, considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de sa génération, qui a donc accepté ce combat... qui pourrait bien n’avoir rien d’une exhibition. En effet, si la commission de boxe de Californie assure qu’il n’y aura pas de KO ni de vainqueur, avec huit rounds de seulement 2 minutes, les deux boxeurs semblent décidés à en découdre ! « Les deux hommes qui vont monter sur le ring vont faire ce qu’ils veulent. Qui peut empêcher qu’il y ait un KO ? Tout est possible » estime Charles Biétry. « Le déclic peut survenir à n’importe quel moment. Soit parce que l’un des deux prend un coup qui fait mal ou parce que l’un des deux s’énerve. Là ça peut dégoupiller et les deux chercheront la destruction de l’autre. Mais personne ne peut prévoir ce qui peut se passer ».

« Ce sont deux boxeurs qui ont envie de retrouver le ring, de retrouver cette odeur, cette lumière, les cordes »