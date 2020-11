Omnisport

Boxe : Mormeck voit très loin pour l’avenir de Mike Tyson !

Publié le 27 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Ce samedi, après 15 ans d’absence, Mike Tyson remontera sur un ring de boxe pour défier Roy Jones Jr dans un combat exhibition. De quoi donner des idées à l'ancienne gloire française, Jean-Marc Mormeck.

J-1 avant le retour de Mike Tyson. Le plus jeune champion du monde de l’histoire des poids lourds va renfiler les gants de boxe pour affronter Roy Jones Jr au Staples Center de Los Angeles lors d’un match exhibition de 8 rounds de 2 minutes. Alors que Mike Tyson s’est dit prêt à relever ce nouveau défi malgré les incertitudes de nombreux observateurs, dans le clan français, certains rêve déjà d’un retour tonitruant d’ Iron Mike sur le devant de la scène mondiale, à l’image de Jean-Marc Mormeck.

« Pourquoi pas essayer d’être le plus vieux champion du monde ? »