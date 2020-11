Omnisport

Boxe : Anthony Joshua ne lâche pas Tyson Fury !

Publié le 24 novembre 2020 à 16h35 par Th.B.

Souhaitant unifier toutes les ceintures poids lourds, Anthony Joshua a adressé un message au détenteur de la ceinture WBC et à la totalité de la catégorie.

Grâce à sa victoire sur Andy Ruiz Jr en décembre 2019, Anthony Joshua a récupéré ses ceintures de champion du monde poids lourds. Toutes, sauf celle qui lui faisait défaut jusqu’ici, à savoir la WBC que Deontay Wilder détenait alors. Désormais, et ce depuis le mois de février, Tyson Fury est le champion WBC et deux combats d’unification semblent être prévu pour 2021 si Joshua et Fury parvenaient à battre leurs challengers respectifs en décembre. Pour Joshua, le titre de champion du monde incontesté ne sort pas de ses pensées.

« Quand le moment sera venu, l'occasion se présentera »