Boxe

Boxe : Cette énorme sortie sur le prochain combat de Mike Tyson !

Publié le 22 novembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Après 15 ans loin des rings, Mike Tyson renfilera les gants de boxe le 28 novembre prochain pour défier Roy Jones Jr. Un retour qui n'en finit plus de faire parler.

Le retour de Mike Tyson fait parler. L'Américain défiera Roy Jones Jr (51 ans) au Staples Center de Los Angeles ce 28 novembre dans un combat exhibition qui durera 8 rounds de 2 minutes. Mais, à 54 ans, le plus jeune champion du monde de l’histoire des poids lourds n’a plus la cote. Il faut dire que, depuis qu’il a arrêté sa carrière en 2005, Mike Tyson a souffert de nombreux épisodes dépressifs et de plusieurs addictions aux drogues. Si le clan Fury a récemment dézingué Iron Mike avant son combat, d’autres anciens champions y vont aussi de leurs commentaires.

« Celui qui a eu la vie la plus saine gagnera le combat »