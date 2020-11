Boxe

Boxe : Mike Tyson annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 28 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après 15 années passées loin des rings, Mike Tyson va retrouver la lumière du noble art ce samedi, contre Roy Jones Jr. Iron Mike est plus impatient que jamais.

La boxe coulera toujours dans ses veines. Qui aurait cru que Mike Tyson soit capable de renfiler les gants de boxe, 15 ans après son dernier combat ? Pas grand monde. Surtout après s’être livré à tant d’excès entre temps. Violences, sexe, drogue… De quoi s’attirer les foudres de nombreux observateurs de la boxe qui ne croient pas à un retour en grâce de Mike Tyson. Pourtant, à 54 ans, Kid Dynamite est bien là et prêt à affronter Roy Jones Jr. (51 ans) dans un combat exhibition en 8 rounds de 2 minutes au Staples Center de Los Angeles. Mike Tyson n’a plus que quelques heures à attendre…

« La boxe, le ring, les coups, c’est ma vie. J’ai hâte d’y être »