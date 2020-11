Omnisport

Boxe - Le Banner : «Ça ne va pas être facile pour Tyson»

Publié le 28 novembre 2020 à 17h35 par Axel Cornic

Jérôme Le Banner, ancien champion du monde de Muay-thaï et figure majeure de la boxe pieds-poids en France, sera aux commentaires du match entre Mike Tyson et Roy Jones Jr dans la nuit de samedi à dimanche, sur Action (3h). Sur le10sport.com, il nous livre son pronostic !

Plus que quelques heures avant le grand come-back de Mike Tyson. Face à Roy Jones Jr, la légende vivante de la boxe anglaise va remonter sur un ring, quinze ans après son dernier combat professionnel. Un évènement à suivre sur Action dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de 3h et qui sera notamment commenté par Jérôme Le Banner... pour qui ce come-back de Tyson éveille quelques souvenirs. « Quand j’étais enfant, mon père était champion de Normandie de boxe anglaise, on était donc obligés de regarder Tyson le dimanche matin à 4-5h pour voir les retransmissions de Las Vegas » nous a expliqué l’ancien champion du monde de Muay-thaï. L’heure est quasiment la même donc, mais cette fois les règles seront bien différentes.

« On nous fait penser qu’ils peuvent passer entre les mailles du filet, mais je pense que ça va être un combat d’exhibition »

Car Roy Jones Jr et Mike Tyson s’affronteront sur huit rounds de deux minutes chacun, avec des gants de 12oz et donc plus épais, mais surtout sans aucun vainqueur ni possibilité de KO. Une exhibition en bonne due forme donc... suffisant pour rendre la chose vraiment intéressante ? « Il y a dix ou quinze ans j'aurais dit que ça sent le pétard mouillé. Maintenant les méthodes d’entrainement sont différentes, les régimes alimentaires aussi. On peut donc demander à son corps d’aller un peu plus loin » a estimé Le Banner, qui semble persuadé qu’il n’y aura pas de débordement sur le ring, alors que Tyson et Jones Jr se sont dit prêts à en découdre. « Est-ce que ce n’est pas de la communication ? Ils ont dû signer des contrats. Les Américains sont très procéduriers. On nous fait penser qu’ils peuvent passer entre les mailles du filet, mais je pense que ça va être un combat d’exhibition ».

« Jones Jr a arrêté il y a deux ans, mais Tyson a un don du ciel »

Qui dit combat d’exhibition, dit d’ailleurs pas de vainqueur ! C’est en tout cas ce qu’a annoncé la Commission de boxe de Californie... alors même que la WBC a mis une ceinture en jeu, appelée la Front Line Battle Belt , avec trois anciens champions du monde comme juges du combat. Un nouveau titre symbolique pour Tyson ? Pas si sûr. « Roy Jones Jr a arrêté la boxe il y a deux ans et je me suis entrainé dans sa salle à Las Vegas, il y a un an et demi. Je l’ai vu en très bonne forme. Je pense que ça ne va pas être facile pour Tyson » a raconté Jérôme Le Banner, qui sera aux côtés de Charles Biétry et Mathieu Kassovitz aux commentaires de ce combat, sur Action , à partir de 3h. Mais Tyson reste Tyson ! « Il a un don du ciel. Le double shock power, comme disait Don King (ancien promoteur de Tyson). Quand il met un coup de poing, c’est comme s’il en avait mis deux » continue Le Banner. « On s'est entrainé avec le même entraineur à Los Angeles Rafael Cordeiro. C’est un super bon entraineur de poings et avec son centre de gravité bas, Tyson esquive très bien ».

« Ce soir ça peut être le début d’une mini-tournée »