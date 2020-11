Boxe

Boxe : Tony Yoka vise plus loin après sa nouvelle victoire !

Publié le 28 novembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Victorieux de l’Allemand Christian Hammer aux points ce vendredi soir, Tony Yoka s’est dit satisfait de son combat et voit encore plus grand pour 2021.

Il le savait, ce 9e défi était tout sauf simple. Pour la première fois, Tony Yoka est allé au terme des 10 rounds, mais s’est néanmoins imposé aux points contre Christian Hammer (100 à 89) à la H Arena de Nantes. Si Tony Yoka n’a jamais été inquiété, son adversaire a tenu malgré les assauts répétés. Dur au mal, Christian Hammer a offert de l'expérience au Français dans ses ambitions de titre mondial. Dès le 20 décembre, Tony Yoka remontera sur le ring pour défier Petar Milas afin d’obtenir sa première ceinture, celle de l’Union Européenne des poids lourds. Le Français sait qu’il peut rêver en grand.

« J'espère de gros combats l'an prochain »