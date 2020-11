Boxe

Boxe : L'anecdote de Tony Yoka sur son dernier combat !

Publié le 29 novembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Victorieux de Christian Hammer pour son 9e combat chez les professionnels, Tony Yoka a eu plus de mal à s’imposer contre l’Allemand. Et maintenant, on comprend pourquoi.

Un combat de poids lourds n’est jamais anodin. Si Tony Yoka s’est imposé aux points contre l’Allemand Christian Hammer, le Français de 28 ans a, pour la première fois, été mené jusqu’à la limite. Alors que Tony Yoka est toujours invaincu en 9 oppositions, le champion olympique de 2016 a pu acquérir de l’expérience contre Hammer, en vue de ses futurs combats. Même s’il le savait déjà, Tony Yoka doit encore plus apprendre à se méfier de tout, au risque de finir à l’hôpital…

Tony Yoka s’est fracturé la main dès le début du combat !