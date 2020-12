Omnisport

Boxe : Anthony Joshua livre les secrets de son futur combat contre Tyson Fury !

Publié le 3 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Anthony Joshua est maintenant prêt a obtenir toutes les ceintures des poids lourds. Mais pour cela, il devra l'emporter contre Tyson Fury, si le combat a lieu.

Il est déjà tourné vers Tyson Fury. Si Anthony Joshua doit d’abord affronter Kubrat Pulev le 12 décembre prochain, le Britannique a toujours en tête de boxer son compatriote au plus vite. Alors qu’il détient la majorité des ceintures mondiales, une seule manque encore à son palmarès, la ceinture WBC, propriété de Tyson Fury. En cas de victoire sur Fury, Anthony Joshua pourrait alors obtenir le titre de champion du monde incontesté des poids lourds. Joshua s’est dit prêt à combattre Fury en mai ou juin prochain.

« Rassembler les fans pour regarder un classique britannique »