Boxe - Le Banner : «Fury, Joshua ou Wilder ? Quand on est Tyson, tout est possible»

Publié le 28 novembre 2020 à 19h35 par Axel Cornic

Jérôme Le Banner s’est confié sur le10sport.com au sujet d’une possible rencontre entre Mike Tyson et l’un des grands noms actuels de la catégorie poids lourds.

Cette année 2020 nous aurait toute de même livré quelques bonnes choses. Le retour de Mike Tyson peut bien être une d’entre elles. Dans la nuit de samedi à dimanche, la légende vivante de la boxe anglaise va remonter sur un ring après quinze années d’absence et affrontera Roy Jones Jr. Un combat à suivre sur Action , à partir de 3h, qui pourrait bien être le premier d’une série. Certains voient en effet déjà Mike Tyson faire une tournée mondiale, affrontant d’autres anciennes gloires, comme son ancien rival Evander Holyfield.

« C’est peut-être un nouveau chapitre de sa carrière qui se joue »