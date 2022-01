Omnisport

Boxe : Ngannou lance un nouveau défi à Wilder et Fury !

Publié le 1 janvier 2022 à 22h35 par A.C.

Actuel champion UFC des poids lourds, Francis Ngannou a émis le souhait de croiser la route de Deontay Wilder et de Tyson Fury.

Les frontières entres les différents sports de combat sont de plus en plus poreuses. Ces dernières années on a en effet eu droit à un Conor McGregor qui s’est donné à la boxe anglaise, ou encore un Tyson Fury catcheur de la WWE. Le prochain ça pourrait bien être Francis Ngannou, qui a multiplié les appels du pied à la boxe anglaise, avec notamment un entrainement particulier avec la légende Mike Tyson. A 35 ans, il s’apprête à affronte le Français Cyril Gane pour une suprématie sur la catégorie poids lourds, mais une reconversion semble toujours être dans un coin de sa tête.

« Tyson Fury, Deontay Wilder, j'aimerais me tester avec des boxeurs de ce niveau »