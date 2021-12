Omnisport

Boxe : L'énorme coup de gueule de Tony Yoka !

Publié le 31 décembre 2021 à 18h35 par A.C.

Alors qu’il devait affronter Martin Bakole ce 15 janvier, Tony Yoka a vu son combat être annulé à cause des restrictions liées au Covid-19.

Ça devait être Carlos Takam, pour un combat très alléchant à l’Accor Arena de Bercy en tout début d’année 2022/ Le camerounais a finalement dû déclarer forfait et c’est donc Martin Bakole qui s’est offert à un Tony Yoka qui semble avoir hâte de prouver sa valeur après sa suspension pour dopage. Mais là encore, on ne verra pas cette affiche. Ou en tout cas on ne la verra pas maintenant, puisque le promoteur de Yoka a décidé de la reporter à une date ultérieure à cause du manque à gagner énorme que représenterait un combat devant seulement 2000 personnes.

« Une annulation, ce sont des mois des travail perdus »