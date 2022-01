Omnisport

Boxe : Tyson Fury annonce du lourd pour 2022 !

Publié le 1 janvier 2022 à 19h35 par A.C.

Après avoir gardé la ceinture de champion du monde WBC lors du combat clôturant la trilogie avec Deontay Wilder, Tyson Fury semble prêt à viser les sommets.

Après un passage en enfer, Tyson Fury est sur le toit du monde. Considéré comme l’un des meilleurs poids-lourds de l’histoire et le meilleur du moment, le Britannique est champion du monde WBC après un dernier affrontement face à Deontay Wilder qui a été élu meilleur combat de l’année 2021. Mais il n’a pas l’intention de s’arrêter là ! Le Gipsy King semble en effet déterminé à devenir le premier poids lourd dans l’histoire de la boxe à réunifier les quatre ceintures de champion du monde, mais la tâche s’annonce immense. Il devra d’ailleurs attendre l’issue de la revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk, qui détient actuellement les ceintures WBO, WBA et IBF.

« Restez à l’écoute, des nouvelles grosses informations vont arriver très bientôt ! »