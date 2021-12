Omnisport

Boxe : Le clan Fury est prêt à prendre une décision fracassante pour 2022 !

Publié le 20 décembre 2021 à 20h35 par Th.B.

Tyson Fury veut combattre avant le mois de mars 2022. Et si cela n’était pas possible, The Gypsy King pourrait faire le choix de mettre de côté sa ceinture WBC et de ne pas se mesurer à Dillian Whyte afin de combattre un autre boxeur.

Sorti victorieux de son dernier combat qui a conclu la trilogie face à Deontay Wilder en octobre dernier, Tyson Fury s’est dernièrement montré clair quant à son retour sur les rings et veut combattre avant le mois de mars. Sur son compte Twitter , The Gypsy King est même allé plus loin en évoquant des combats face à Dillian Whyte, Anthony Joshua et Derek Chisora en 2022. Cependant, si un accord ne pouvait pas être trouvé avec le clan Whyte pour le mois de mars, Fury serait prêt à abandonner sa ceinture WBC et combattre un autre boxeur comme Andy Ruiz Jr ou Joseph Parker.

« Si nous ne parvenons pas à un accord avec Dillian Whyte, nous ferons un combat pour la ceinture Ring Magazine »