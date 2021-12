Omnisport

Boxe : L’incroyable coup de gueule de Tyson Fury !

Publié le 14 décembre 2021 à 15h35 par A.C.

A 33 ans, Tyson Fury s’est affirmé comme l’un des meilleurs boxeurs de ces dernières années, ainsi que comme une personnalité très appréciée aux quatre coins du globe.

Qui peut arrêter Tyson Fury ? Revenu de l’enfer, le Gipsy King a réussi l’exploit de fixer la barre encore plus haut qu’en 2015, lorsqu’il a mis fin au règne long de neuf ans de Wladimir Klitschko. Champion du monde WBC des poids lourds, il vise une réunification des titres inédite, qui le fera définitivement entrer dans l’histoire de la boxe. Avant cela, il devra toutefois en découdre avec Dillian Whyte, sachant d’ailleurs que le seul homme qui possède les ceintures qui lui manquent est occupé, puisque Oleksandr Usyk a récemment annoncé qu’il respectera la clause de revanche signée avec Anthony Joshua.

Fury ne veut pas du SPOTY