Boxe : Tyson Fury lance un surprenant message à Deontay Wilder !

Publié le 13 décembre 2021 à 19h35 par A.C.

Deontay Wilder a récemment parlé de la possibilité de mettre un terme à sa carrière, après avoir perdu sa ceinture de champion du monde WBC des poids lourds face à Tyson Fury.

Il a connu ses deux seules défaites en professionnel en fin de carrière, toutes contre Tyson Fury et à 36 ans, Deontay Wilder commence à se poser des question sur son avenir. Lors d'une récente interview diffusée aux États-Unis, le boxeur a évoqué pour la première fois la possibilité de raccrocher les gants.« J'ai atteint mes objectifs dans ce sport » a-t-il déclaré. « J'ai dit à ma fille que je serais champion et que je pourrais la soutenir. Je l'ai fait. Dois-je essayer une fois de plus, ou devrais-je simplement prendre ma retraite et me concentrer sur d'autres choses ? ». En effet, alors qu'Anthony Joshua s'occupe de prendre sa revanche face à Oleksandr Usyk et que Fury vise la réunification des titres, la place commence à se réduire pour Wilder.

Fury demande à Wilder de ne pas lâcher