Mercato : Il débarque au PSG, la révolution est totale

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un entraineur après avoir pris la décision de limoger Christophe Galtier, le PSG s'est tourné sur Luis Enrique l'été dernier avec la volonté forte d'en faire l'homme fort du vestiaire. Les dirigeants parisiens lui ont donné les pleins pouvoirs et le coach espagnol a pu amorcer une révolution qui se poursuivra la saison prochaine.

En plus de la bonne dizaine de recrues, le PSG a également changé d'entraineur l'été dernier. L'aventure de Christophe Galtier à la tête du club de la capitale aura tourné court et c'est Luis Enrique qui a finalement été choisi. Le profil de l'entraineur espagnol a immédiatement fait l'unanimité alors que les dirigeants parisiens souhaitaient changer radicalement de projet. En une saison, Enrique a déjà changé énormément de choses.

PSG : Mbappé s’en va, le FC Nantes annonce du lourd ! https://t.co/vxao1zQHXH pic.twitter.com/lUfKcKbjts — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Avec Enrique, le collectif avant tout

En faisant signer Luis Enrique, le PSG souhaitait faire passer l'institution au dessus de tout. Exit donc Leo Messi, Neymar ou encore Marco Verratti, tous trois perçus comme des joueurs qui ne donnaient pas assez pour le club. D'ailleurs, c'est même Enrique qui avait poussé pour le départ de Verratti. L'entraineur parisien s'est également mué en médiateur pendant la mise au placard de Kylian Mbappé. Le fin mot de l'histoire lui est revenu puisqu'il a pu compter sur la réintégration du numéro 7 avant de le mettre sur la touche en fin de saison, sans que les dirigeants interviennent.

Les pleins pouvoirs pour Enrique

Preuve que les dirigeants parisiens ont une confiance aveugle en leur nouvel entraineur. Ils lui cèdent pratiquement tout et ce mercato estival sera très intéressant à suivre. Luis Enrique veut miser sur des jeunes à fort potentiel pour bâtir un collectif dépourvu de star. Les dirigeants sont totalement convaincus après cette première saison sur le banc et ce n'est pas la double confrontation face à Dortmund qui les fera changer d'avis. Luis Enrique est bien en place et son fort caractère permet de faire passer le PSG plus haut que tout. Le club de la capitale a mis du temps mais a peut-être enfin trouvé son entraineur sur la durée.