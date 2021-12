Omnisport

Boxe : Le clan Tyson Fury annonce la couleur pour 2022 !

Publié le 17 décembre 2021 à 23h35 par Th.B.

Alors qu’il mettra en jeu sa ceinture WBC face à Dillian Whyte début 2022, Tyson Fury se prépare à toute éventualité selon son équipe de promotion.

Vainqueur de Deontay Wilder en octobre dernier, mettant fin à une trilogie de combats, Tyson Fury est donc parvenu à conserver sa ceinture WBC de champion du monde des poids lourds. Et pour 2022, Fury a partagé un programme chargé en commençant par une confrontation à son challenger obligatoire pour la ceinture WBC : Dillian Whyte. Par la suite, Fury a estimé qu’Anthony Joshua était suffisamment prêt à récupérer ses ceintures puisqu’il a prévu un double-combat face à AJ avant de clore son année en beauté par Derek Chisora. Et dans le clan Fury, tout est clair pour cette nouvelle année.

« Whyte est un combat formidable »