Boxe : Accusé de trahison, l’ancien coach de Wilder répond enfin !

Publié le 6 février 2021 à 23h35 par A.C.

Viré et accusé de trahison après la défaite de Deontay Wilder sur Tyson Fury, Mark Breland est enfin sorti du silence.

On ne peut pas vraiment dire que Deontay Wilder ait bien digéré sa défaite face à Tyson Fury. Défait par abandon au 7e round, l’Américain n’a jamais pardonné à son staff d’avoir jeté l’éponge. D'ailleurs, il a licencié le coupable, Mark Breland, dès le lendemain. « Je suis en colère contre Mark pour la bonne et simple raison qu'on avait parlé de cette possibilité de nombreuses fois et il ne s'agit pas d'être guidé par ses émotions » avait lancé à l’époque Wilder. « C'est une question de principes. J'ai dit que en tant de guerrier, champion, leader, je voulais quitter le ring sur mon bouclier. Si je parle d'être prêt à tuer un homme sur le ring, je dois me conformer au même principe ». Ce n’est pas tout, puisque Wilder avait même accusé son coin d’avoir passé un pacte secret avec celui de Tyson Fury, mettant notamment des produits dans son eau.

« Sa carrière est terminée maintenant »