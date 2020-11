Omnisport

Boxe : Une trilogie contre Wilder ? La réponse cash du clan Fury !

Publié le 12 novembre 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors que Deontay Wilder ne cesse d’interpeller Tyson Fury sur ses réseaux sociaux, le boxeur britannique ne combattra pas l’Américain selon son co-promoteur. Une confrontation contre Agit Kabayel serait déjà convenue.

« La seule chose que je veux, c'est que vous honoriez votre accord et que tu te battes contre moi. Je t'ai donné deux chances et, depuis, votre vie a été changée. Maintenant, il est temps pour toi d'être un homme et de me donner ma chance, comme tu l’avais promis » . Voici le message que Deontay Wilder a publié sur son compte Twitter , et ce n’est pas un cas isolé puisque dernièrement The Bronze Bomber avait interpellé Tyson Fury sur Instagram . Ayant perdu sa ceinture de champion du monde des poids lourds WBC face au Gypsy King en février dernier, Wilder espère depuis un troisième combat pour récupérer ce qui lui appartenait. Mais le train est passé. Le clan Fury a annoncé ce jeudi un combat entre Tyson Fury et Agit Kabayel le 5 décembre prochain.

Le clan Fury annonce un combat face à Kabayel et recadrer Wilder via une punchline