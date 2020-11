Omnisport

Boxe : Mike Tyson veut voir Fury affronter Wilder !

Publié le 12 novembre 2020 à 12h35 par A.C.

Mike Tyson, légende de la boxe, s’est exprimé au sujet de la trilogie inachevée entre Deontay Wilder et Tyson Fury.

Verra-t-on un jour la fin de la trilogie Wilder-Fury ? Rien n’est moins sûr. Le COVID-19 est en effet venu compliquer les choses et désormais, Tyson Fury semble bel et bien avoir tourné la page. Ça ne plait d’ailleurs pas du tout à Deontay Wilder, qui invective le Britannique dans les médias et parle d’un complot alambiqué concernant sa défaite de février 2020, impliquant notamment l’arbitre et son propre entraineur. « Franchement, je pense qu’il a perdu la boule » a expliqué Fury, d’après talkSPORT . « Il y a eu sa combinaison qui l’a gêné, puis il a prétexté cette blessure au biceps, ensuite il a dit que son entraineur ou l’arbitre travaillait pour nous, ou encore que j’avais des poids dans mes gants. Maintenant, c’est l’eau. Ça doit forcément être une de ces choses, s’il le dit ! ».

« Wilder, combats Fury de nouveau »