Boxe : L’entourage d’Anthony Joshua déclare «la guerre» à Tyson Fury !

Publié le 13 mai 2021 à 21h35 par Th.B.

Potentiel futur adversaire d’Anthony Joshua pour le titre de champion du monde incontesté, Tyson Fury a été prévenu par le promoteur d’AJ qui annonce une guerre.

Tyson Fury pourrait se battre face à Anthony Joshua cet été en Arabie saoudite comme Eddie Hearn l’a révélé fait savoir. Le promoteur de celui qui est surnommé AJ a évoqué une confrontation le 7 ou le 14 août entre les deux champions du monde des poids lourds pour qu’il ne reste plus que celui qui restera debout à l’issue du combat soit décrété champion incontesté. Le clan Joshua a tenu à prévenir Tyson Fury de ce qui l’attend.

« AJ va partir en guerre contre Fury »