Thierry Henry annonce la couleur avant le début des JO 2024

Pour l’équipe de France de football, les Jeux Olympiques vont débuter ce mercredi soir. En effet, les joueurs de Thierry Henry vont affronter les Etats-Unis pour leur premier match. Avant cette rencontre qui se disputera au Vélodrome à Marseille, le sélectionneur des Bleus s’est présenté en conférence de presse. Devant les journalistes, Thierry Henry a lâché ses vérités avant le début de ces JO 2024.

Si l’équipe de France de football veut aller décrocher la médaille d’or à domicile, il va d’abord falloir se sortir d’un groupe composé également des Etats-Unis, de la Guinée et de la Nouvelle-Zélande. Le parcours des joueurs de Thierry Henry va d’ailleurs commencé ce mercredi soir sur la pelouse du Vélodrome à Marseille face aux Américains. Qu’en est-il de l’état d’esprit des joueurs de l’équipe de France avant ce premier match des Jeux Olympiques ? La question a été posée à Thierry Henry.

« Je pense qu'on est prêts »

En conférence de presse ce mardi, Thierry Henry s’est confié avant l’entrée en lice de son équipe de France dans ces Jeux Olympiques. Le sélectionneur des Bleus a alors expliqué, rapporté par L’Equipe : « Je suis content. Il n'y a pas d'impatience. Content de pouvoir se retrouver au stade de Marseille pour commencer, savoir où on en est. On a eu du temps pour peaufiner des choses. Il faut voir où on se situe mais je pense qu'on est prêts. Le groupe mesure l’ampleur de l’événement ? Je pense que oui. Le groupe est au courant même si on commence le tournoi avant la cérémonie. Les gens nous rappellent tout le temps ce qui va se passer. Quand tu vas sur Paris tu vois ce qu'il se passe, les joueurs sont au courant ».

« Je reste mesuré mais c'est plutôt pas mal »

« Qu’est-ce qui me fait penser que le groupe est prêt ? Ce que je vois dans le contenu, ce que je vois à l'entraînement. La façon dont le groupe vit aussi. C'est très important la façon dont le groupe vit à l'extérieur du terrain. Ç'a aussi un poids sur ce qui peut se passer dans le tournoi. Après, le premier match et les résultats font que ça peut peut-être changer. C'est pour ça que je dis que je pense qu'on est prêts. Tu penses toujours être prêt. Tu penses toujours pouvoir gagner. Je reste mesuré mais c'est plutôt pas mal », a poursuivi Thierry Henry.