JO Paris 2024 - Football : Sans Mbappé, les Bleus de Thierry Henry peuvent-ils aller chercher l'or ?

A Paris, l'équipe de France de football tentera de décrocher la deuxième médaille d'or olympique après celle décroché à Los Angeles en 1984. Mais pour cela, il faudra faire sans Kylian Mbappé. Longtemps annoncé comme le leaders de l'équipe de Thierry Henry, le capitaine des Bleus a finalement été retenu par son nouveau club, le Real Madrid. Néanmoins, même sans le Bondynois, le groupe France a fière allure et peut espérer viser l'or à domicile, notamment porté par Alexandre Lacazette.

Avant même la cérémonie d'ouverture des JO 2024, le tournoi de football aura débuté. En effet, les footballeurs entreront dans leur tournoi le 24 juillet, et pour les plus chanceux, il se prolongera jusqu'au 9 août, date de la finale. A domicile, les Bleus feront parties des favoris. Emmenés par leur sélectionneur, Thierry Henry, les Français tenteront de décrocher la deuxième médaille d'or de l'histoire du football tricolore après celle de Los Angeles en 1984. Et pour cela, il faudra faire sans Kylian Mbappé.

Sans Mbappé, les Bleus viseront l'or à Paris

En effet, malgré les nombreuses annonces de l'ancien attaquant du PSG concernant sa volonté de disputer les JO à Paris, Kylian Mbappé n'a pas été libéré par son nouveau club, le Real Madrid. Mais ce n'est pas le seul refus essuyé par Thierry Henry qui ne pourra pas non plus compter sur les Parisiens Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, présents à l'Euro, ni sur Leny Yoro, qui s'est engagé à Manchester United. Autre joueur important sur lequel ne pourra pas compter le sélectionneur : Mathys Tel (Bayern Munich). « La dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège! », lançait d'ailleurs Thierry Henry en conférence de presse au mois de juin alors qu'il espérait également compter sur Khephren Thuram, qui a signé à la Juventus cet été. Malgré ces refuse, l'équipe de France fera partie des favorites pour remporter l'or aux JO. Il faudra toutefois se méfier des Espagnols. Emmenée par Fermin Lopez (FC Barcelone) et Alex Baena (Villarreal), la Roja tentera de surfer sur la dynamique de l'Euro. L'équipe d'Argentine aura également fière allure puisque les hommes de Javier Mascherano s'appuieront notamment sur Julian Alvarez (Manchester City) et Nicolas Otamendi (Benfica), déjà vainqueur de la Copa America il y a quelques jours, ou encore sur le futur lyonnais Thiago Almada.

Lacazette, le leader des Bleus

Mais l'équipe de France n'a pas à rougir. En l'absence de Kylian Mbappé, les Bleus s'appuieront notamment sur Alexandre Lacazette. Le buteur de l'OL sera le leader du groupe de Thierry Henry et pourra compter sur un secteur offensif très bien garni pour l'épauler. Le nouvel ailier du Bayern Munich, Michael Olise, sera l'une des attractions de ces JO pour les Bleus, tout comme Rayan Cherki qui semble très en forme. Jean-Philippe Mateta, qui sort d'une saison très réussie en Premier League, sera également à suivre. Il faudra également être attentif au probable futur joueur du PSG Désiré Doué, qui aura un rôle clé dans le système de Thierry Henry.

La liste de Thierry Henry

Gardiens : Obed Nkambadio (Paris FC) et Guillaume Restes (Toulouse FC)

Défenseurs : Loïc Badé (Séville), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (RB Leipzig), Soungoutou Magassa (AS Monaco), Kiliann Sildillia (Fribourg) et Adrien Truffert (Stade Rennais)

Milieux : Maghnés Akliouche (AS Monaco), Joris Chotard (Montpellier HSC), Désiré Doué (Stade Rennais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Attaquants : Arnaud Kalimuendo (Stade Rennais), Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais)

Le calendrier de l'équipe de France olympique

Pour préparer ce tournoi olympique, l'équipe de France a signé deux magnifiques succès contre le Paraguay (4-1) puis la République Dominicaine (7-0), avant de caler contre le Japon (1-1). Désormais, place à la compétition puisque les Bleus auront pour objectifs de terminer premiers du groupe A dans lequel figurent également les Etats-Unis, la Guinée et la Nouvelle-Zélande.

Le calendrier de l'équipe de France :

- 24 juillet (21h) : France - Etats-Unis ; Stade Vélodrome à Marseille

- 27 juillet (21h) : France - Guinée ; Allianz Riviera à Nice

- 30 juillet (19h) : Nouvelle-Zélande - France ; Stade Vélodrome à Marseille