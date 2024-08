Rugby à 7 : Antoine Dupont aux JO 2024, un coup de gueule est lâché

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour se remettre de la déception de la Coupe du monde de rugby avec le XV de France, Antoine Dupont avait décidé de se lancer un incroyable défi. Pour cela, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait mis de côté la sélection de Fabien Galthié pour quelques mois afin d’évoluer avec l’équipe de France de rugby à 7 avec le rêve de la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Un pari payant puisque les Bleus ont été titrés, mais voilà que la présence de Dupont n’a pas plu à tout le monde.

Le rugby à 15 et le rugby à 7 sont deux sports différents et pourtant, Antoine Dupont excelle dans chacun d’un. Alors que le talent de la star du XV de France et du Stade Toulousain n’est plus à prouver, il a montré au cours des derniers mois qu’il pouvait également briller avec l’équipe de France de rugby à 7. Et tout cela s’est terminé avec la consécration ultime pour Dupont puisqu’avec ses coéquipiers, il a remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques, battant les Fidji en finale.

« Est-ce que c’est ça le rêve olympique ? »

Si Antoine Dupont a fait vibrer les fans en remportant la médaille d’or aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby, tous n’ont pas été si emballés que cela. Ça a notamment été le cas de Catherine Spencer, ancienne internationale anglaise. En effet, pour RugbyDump, elle a poussé un étonnant coup de gueule concernant Antoine Dupont, lâchant : « Dupont était déjà une star. Il s’est frayé un chemin vers le terrain olympique de par sa superbe carrière à XV. Il est maintenant un Olympien et un médaillé d’or olympique, mais il ne s’est pas entraîné spécifiquement pour ça. Est-ce que c’est ça le rêve olympique ? Est-ce que ça correspond vraiment aux valeurs des Jeux ? ».

« Ça porte atteinte aux Jeux »

« C’est quelque chose qui ne me convient pas vraiment. Si les Jeux Olympiques ne sont pas la compétition suprême pour votre sport ou pour vous-mêmes, vous ne devriez pas y être. Ça porte atteinte aux Jeux. Ça me fait éteindre ma télévision », a-t-elle conclu sur cette participation d’Antoine Dupont.