JO Paris 2024 - Rugby à 7 : Dupont tente le pari de sa vie, c’est totalement validé

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de rugby de sa génération, Antoine Dupont a surpris tout le monde lorsqu’il a annoncé vouloir mettre entre parentheses sa carrière à XV pour se consacrer au 7 et ansi viser les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais la surprise a rapidement fait la place à l’admiration totale...

Au rugby on dit souvent que les matchs se gagnent en équipe et France 7 l’a montré, avec des prestations incroyables d’Aaron Grandidier, Andy Timo, Paulin Riva, Antoine Zeghdar ou encore de Stephen Parez-Edo Martin. Mais il y a un homme qui a attiré toute la lumière et il s’agit évidement d’Antoine Dupont.

« Ce n'est pas souvent qu'un joueur fait une telle différence »

Meilleur joueur de la finale de la Champions Cup, puis meilleur joueur de la finale du Top 14, Antoine Dupont a encore une fois brillé de milles feux lors de la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Son entrée a électrisé l’équipe de France, participant grandement à sa victoire, mais a également impressionné les légendes du rugby... même les plus grandes. « Antoine Dupont a eu un tel impact. Ce n'est pas souvent qu'un joueur fait une telle différence mais ce que j'ai vu du reste de l'équipe est qu'elle était au niveau pour aller chercher cette médaille » a expliqué Dan Carter, double Champion du monde à XV avec les All Blacks.

« Peu de gens comprennent combien il est difficile de passer du rugby à 15 au rugby à 7 »

« Antoine Dupont a eu beaucoup de courage de tout arrêter pour essayer un nouveau sport parce que ce sont deux sports différents » a poursuivi Dan Carter, d’après L’Equipe. « Peu de gens comprennent combien il est difficile de passer du rugby à 15 au rugby à 7 et le faire si facilement montre à quel point Dupont est un athlète singulier ».