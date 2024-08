JO Paris 2024 - Handball : Tout savoir sur la quatrième journée de poule, la France n’a plus le droit à l’erreur

Alexis Brunet

Après deux défaites et un match nul miraculeux face à l’Égypte, l’équipe de France masculine de handball est au pied du mur. Pour espérer pouvoir se qualifier pour les quarts de finale, les Bleus vont devoir gagner leurs deux derniers matches de poule. Il faudra donc d’abord sortir victorieux de l’affrontement face à l’Argentine, qui aura lieu vendredi 2 août à 11H.

Il aura donc fallu trois matches à l’équipe de France de handball pour marquer son premier point dans le tournoi olympique. On espérait certes une victoire face à l’Égypte, mais vu les dernières prestations des Bleus et le scénario de la rencontre, ce match nul vaut cher pour les partenaires de Nikola Karabatic. En effet, c’est grâce à un but à la dernière seconde de Ludovic Fabregas que la France a réussi à arracher un point (26-26) et donc à être encore en vie dans ce Groupe B.

La France a frôlé la défaite face à l’Égypte

C’est une sorte de petit exploit qu’ont réalisé les Français, car face à l’Égypte, ils ont compté jusqu’à cinq buts de retard. Déjà derrière à la pause, les Bleus ont petit à petit rattrapé leur retard, mais ils ont joué avec le feu, avant que Ludovic Fabregas ne vienne éteindre l’incendie au bout du bout. Juste avant cela, les coéquipiers de Yahia Omar avaient même l’occasion de compter deux buts d’avance, mais ils n’ont pas réussi à marquer, ce qui a donc fait le bonheur de la France.

Victoire impérative face à l’Argentine

Après deux défaites et un match nul, la France n’a plus le choix, la victoire est impérative. Les hommes de Guillaume Gille peuvent se rassurer en se disant qu’ils seront favoris mardi, puisqu’ils affrontent l’équipe supposée la plus faible de la poule, l’Argentine. Les Sud-Américains sont d’ailleurs derniers du Groupe B, avec zéro point. De plus, ils ne pourront pas compter sur leur demi-centre et principale arme, Diego Simonet. Le match entre la France et l’Argentine aura lieu à 11H et il sera diffusé en direct sur France Télévisions et sur Eurosport. Avant cela, dès 9H, le Danemark aura l’occasion de continuer son sans-faute, en venant à bout de la Hongrie. À 14H, les Croates tenteront de battre la Suède pour continuer à squatter le haut du classement du Groupe A. Ensuite, ce sont l’Allemagne et l’Espagne qui s’affronteront à 16H pour un choc européen alléchant. Les deux dernières rencontres de cette quatrième journée opposeront le Japon et la Slovénie à 19H et la Norvège à l’Égypte à 21H.

9H : Hongrie - Danemark (Groupe B)

11H : Argentine - France (Groupe B)

14H : Croatie - Suède (Groupe A)

16H : Allemagne - Espagne (Groupe A)

19H : Japon - Slovénie (Groupe A)

21H : Norvège – Égypte (Groupe B)