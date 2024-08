JO Paris 2024 - Athlétisme : Coup de tonnerre, le verdict est tombé pour Kevin Mayer

Pierrick Levallet

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, presque tous les espoirs français reposaient sur Kevin Mayer en athlétisme. Mais l’athlète de 32 ans s’est blessé au meeting de Paris début juillet, rendant sa participation au décathlon très incertaine. Le verdict a fini par tomber ce jeudi : Kevin Mayer ne disputera pas l’épreuve olympique de ce vendredi.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se déroulent à merveille pour la France. Certains grands noms répondent déjà présents dans leur discipline, puisque le pays a remporté près d’une dizaine de médailles d’or jusqu’à présent. Léon Marchand a notamment réalisé un exploit historique en natation ce mercredi soir. En athlétisme, c’est Kevin Mayer qui était particulièrement attendu. Mais le recordman du monde de décathlon a subi un terrible coup du sort.

🚨 Information délégation



Kevin Mayer, engagé en décathlon, est forfait pour les Jeux Olympiques de #Paris2024.



On lui souhaite un bon rétablissement 💙 — Equipe France (@EquipeFRA) August 1, 2024

Kevin Mayer déclare forfait pour les JO de Paris 2024

Kevin Mayer a été victime d’une rupture quasi totale du tendon du semi-membraneux au niveau de l'ischio-jambier lors du 110m haies au meeting de Paris début juillet. Sa présence pour les épreuves du décathlon des Jeux Olympiques de Paris 2024 était donc très incertaine. Mais un espoir subsistait toujours. Le verdict est néanmoins tombé ce jeudi pour le double champion du monde.

«Les tests n'ont pas été concluants»

Et voilà que Kevin Mayer a été contraint de déclarer forfait pour les JO de Paris 2024. Son visage n’inspirait pas vraiment confiance après ses tests au Stade de France comme le rapporte L’Equipe. Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a donc annoncé que l’athlète français ne sera pas au départ du décathlon ce vendredi. Dans la foulée, Kevin Mayer s’est exprimé sur son canal Instagram. « Malheureusement, les tests n'ont pas été concluants, ils ne donnent aucun espoir sur le fait d'être compétitif demain. C'est la loi du sport et elle est dure. Je ne serai pas au départ du décathlon » a indiqué l’athlète de 32 ans. Le feuilleton est désormais terminé.

Par la suite, rapporté par RMC, Kevin Mayer a également expliqué à propos de son forfait pour ces Jeux Olympiques : « C’était un test, j'étais encore loin de pouvoir sprinter à 100%. Sur chaque appui je sentais un petit truc. Je ne suis pas là pour me donner en spectacle. Mon sentiment ? Je ressens de la fierté car j'ai tout donné jusqu'au bout. Depuis 25 jours, je me bats comme un diable. C'est la fin d'un combat et en même temps un soulagement. Ce matin j'en ai impressionné plus d'un avec ce que j'ai fait. Il faut s'admettre vaincu. C'est la loi de ce sport que j'aime tant. Le tendon ne tient qu'à un fil. C'est mécanique. J'y ai cru jusqu'au bout. J'essayer toujours de prévenir pour que les gens ne soient pas trop déçus. J'ai été dans le flou pendant trois heures, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis mis à la sieste. Dès que j'ai pris du recul j'ai su que ça le faisait pas. J'étais incapable de faire vibrer le public avec mes performances ».