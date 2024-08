JO Paris 2024 - Tennis : Nadal fait une grosse révélation sur sa retraite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé au deuxième tour du simple dans ce tournoi olympique par Novak Djokovic lundi, Rafael Nadal avait encore une chance de décrocher une médaille pour ses derniers Jeux. Le joueur espagnol de 38 ans était engagé en double aux côtés de son compatriote Carlos Alcaraz mais les deux hommes ont été éliminés en quarts de finale mercredi soir face à la paire américaine Ram/Krajicek. Le rêve est terminé pour le Majorquin, qui pourrait bien avoir disputé son dernier tournoi sur les courts de Roland-Garros.

Le public n'avait d'yeux que pour eux mercredi soir sur le court Philippe-Chatrier. Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ne rapporteront pas de médaille en double à Paris. Les Espagnols ont réalisé un beau parcours avant de perdre en quarts de finale face à de grands spécialistes de l'exercice. Les deux champions, alignés ensemble pour la toute première fois et a priori la dernière, ont été totalement dominés. Pour Nadal, il s'agissait peut-être de l'ultime occasion de briller avant de ranger les raquettes.

« Une étape se termine »

De retour sur le circuit cette année après avoir passé un an loin des courts, Rafael Nadal n'est plus capable de déployer son meilleur tennis. L'Espagnol, déjà éliminé au premier tour de Roland-Garros face à Alexander Zverev, n'a pas pu aller chercher de médaille sur ce lieu incroyable pour lui. Après la rencontre, il s'est exprimé par rapport à la suite de sa carrière. « Une étape se termine. Je m'étais donné jusqu'aux Jeux pour connaître la suite de ma carrière et aujourd'hui cette étape est terminée. J'ai besoin de rentrer chez moi et d'analyser la situation à froid, de voir l'envie et la force qu’il me reste. Je pense que si c'était la dernière, c'est un sentiment et des émotions inoubliables » a-t-il déclaré au micro de la RTVE.

Fin de carrière à venir ?

A 38 ans, Rafael Nadal n'est plus en mesure de tenir la distance physiquement face aux plus grands joueurs du monde. Le Majorquin a déjà manqué Wimbledon cette année pour éviter un changement de surface trop brutal pour son corps. Mais visiblement, sa participation à l'US Open serait déjà mise en danger d'après ses dernières déclarations. Pour le moment, seule sa participation à la prochaine édition de la Laver Cup, qui a lieu à Berlin du 20 au 22 septembre, est assurée. Roger Federer avait pris sa retraite à l'occasion de cet événement en 2022.