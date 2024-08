JO Paris 2024 - Natation : Léon Marchand intègre un club de légende !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré dimanche sur 400 m quatre nages pour ses débuts aux Jeux olympiques 2024, Léon Marchand a fait encore plus fort mercredi soir dans la piscine de Paris La Défense Arena en remportant l’or au 200 m papillon et au 200 m brasse. Le prodige tricolore entre dans l’histoire et intègre un cercle très fermé.

Historique. La médaille d’or glanée dimanche sur 400 m quatre nages ne suffisait pas pour Léon Marchand, qui a réalisé l’impensable en remportant ses deux finales programmées mercredi soir. D’abord vainqueur du 200 m brasse après une folle remontée sur le Hongrois Kristof Milak, le prodige français a ensuite tranquillement distancé ses adversaires sur le 200 m brasse, décrochant l’or pour la troisième fois dans ces Jeux olympiques de Paris 2024. Léon Marchand va encore tenter sa chance au 200 m quatre nages puis au relai 4x100m 4 nages, mais ses premières performances XXL suffisent déjà à le faire entrer dans des cercles très fermés.

JO Paris 2024 - Natation : L'incroyable hommage de Michael Phelps à Léon Marchand https://t.co/3q76UlfrfB pic.twitter.com/xYvIbfiUex — le10sport (@le10sport) August 1, 2024

Trois sacres, deux médailles le même jour… Ils sont peu à avoir fait comme Léon Marchand

Comme le souligne OptaJean, Léon Marchand est devenu le troisième nageur de l'histoire des Jeux olympiques à remporter deux titres individuels lors d’une même journée, après Walter Bathe le 12 juillet 1912 et Kornelia Ender le 22 juillet 1976.

Dans l’histoire du sport français, quatre athlètes ont mis la main sur deux médailles le même jour. En équitation, avec Pierre Jonquères d’Oriola aux JO de Tokyo 1964, gagnant l’or sur le saut d’obstacles en individuel et l’argent en jumping par équipes, puis Astier Nicolas, le 9 août 2016 à Rio, avec une breloque en or lors du concours complet par équipes et une en argent au concours complet individuel de saut. En cyclisme aussi, les Français ont su briller le même jour par le passé avec José Beyaert, décrochant l’or sur la course en ligne puis le bronze en course par équipes aux JO de Londres 1948, et Arnaud Geyre qui a mis la main sur une médaille d’or lors de la course par équipes et une en argent lors de la course en ligne des Jeux olympiques de Melbourne 1956.

Au total, deux autres sportifs ont pu se targuer de totaliser trois sacres olympiques comme Léon Marchand au lendemain de son exploit : Paul Masson (cyclisme) en 1896 et Jean-Claude Killy (ski alpin) en 1968.

« Une dinguerie »

« C'était une dinguerie ! C'était assez fou, déjà, d'avoir la chance d'être en finale des deux courses. Et puis j'ai kiffé ! C'était énorme, s’enflammait Léon Marchand à l’issue de ses deux victoires. Le 200 m papillon, c'était une rivalité de dingue (avec Kristof Milak, finalement 2e). Je fais vraiment une très belle stratégie de course. J'arrive à rester assez proche du favori et j'arrive à l'avoir vraiment dans les derniers mètres, avec une piscine qui était en feu. C'était assez dingue de vivre ça en tant que nageur français. Je suis trop content. »