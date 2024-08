JO Paris 2024 - Natation : L'incroyable hommage de Michael Phelps à Léon Marchand

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende de la natation et du sport, Michael Phelps s'est incliné devant la performance surréaliste de Léon Marchand. Champion olympique du 200m brasse moins de deux heures après avoir décroché le titre sur 200m papillon, le Français est entré dans l'histoire du sport. « Le plus grand doublé de l'histoire du sport », selon l'homme aux 23 médailles d'or olympiques.

Il l'a fait ! Déjà champion olympique du 400 m 4 nages, Léon Marchand se lançait dans un défi complétement fou en tentant de remporter deux médailles d'or le même en à peine plus de deux heures d'intervalle. Un exploit jamais réalisé par un nageur depuis 1900, mais qui n'a visiblement pas effrayé l'OVNI de la natation française. Et pour cause, après avoir réussi une remontée exceptionnelle pour dominer Kristof Milak sur le 200m papillon, Léon Marchand est retourné dans le bassin deux heures plus tard pour survoler le 200m brasse. Triple champion olympique, il s'offre désormais un doublé inédit sur la même journée.

JO Paris 2024 - Natation : Léon Marchand jubile après son exploit historique ! https://t.co/KSRB13jS2H pic.twitter.com/wjTZfQqMyy — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Marchand fait halluciner Phelps

De quoi impressionner tout le monde, même la référence ultime de son sport. Malgré ses 23 médailles d'or, dont 8 gagnées à Pékin, Michael Phelps n'avait jamais osé tenter un doublé le même jour. C'est la raison pour laquelle il ne s'est jamais lancé dans la brasse. L'Américain ne cache donc pas son émotion. « Le plus grand doublé de l'histoire du sport », a lâché Michael Phelps lors de ses commentaires sur NBC. En plus du talent, Léon Marchand et Michael Phelps ont un autre point commun à savoir Bob Bowman, qui a lui aussi encensé le Français. « Je suis très fier de lui, c’est une nuit qu’on n’oubliera jamais. C’est un effort historique. Ça montre le travail fou qu’il fait depuis si longtemps », s'enthousiasme-t-il dans des propos rapportés par Eurosport.

«Les deux podiums étaient fous, je suis très heureux»

Conscient de l'exploit monumental qu'il a réalisé, Léon Marchand a eu du mal à masquer son émotion après son doublé : « Quel bonheur. Là c’était mon cadeau de Noël aujourd’hui. Je travaille tous les jours pour ça, je me lève tôt le matin, il y a beaucoup de souffrances toute l’année. Ce genre de chose, je profite au maximum. Les deux finales sont superbes. Le 200 papillon était vraiment très fun, j’ai fait une belle course. Les deux podiums étaient fous, je suis très heureux ». Et ce n'est peut-être pas terminé puisque Marchand est encore aligné sur le 200m 4 nages dont la finale aura lieu vendredi soir, ainsi que sur le relais 4x100m 4 nages pour un finale en apothéose dimanche.