JO Paris 2024 : Natation, tennis de table… Les rendez-vous à ne pas manquer du 1er août

Nouvelle journée exceptionnelle pour la France aux Jeux Olympiques ce 31 juillet, mais ce n’est clairement pas terminé. En effet, dès ce vendredi 1er août, les athlètes tricolores vont à nouveau remettre le couvert avec notamment un retour de Léon Marchand dans la piscine. Le 10 Sport vous propose les rendez-vous à ne pas rater pour cette nouvelle journée des JO.

La France réalise des débuts de Jeux Olympiques stratosphériques à domicile. La délégation française se classe 2ème au classement des médailles et c’est encore loin d’être terminé. Avec Léon Marchand, c’est toute la France qui a vibré ce mercredi 31 juillet, mais le prodige de la natation n’en a pas encore fini avec sa moisson de médailles puisque dès ce jeudi, le triple champion olympique va être de retour dans la piste de La Défense Arena.

JO Paris 2024 - Tennis de table : Joie, déception… Les réactions mitigées des frères Lebrun https://t.co/XIRgePJvcv pic.twitter.com/y3eJPMk8AC — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Leon Marchand et Florent Manaudou dans la piscine olympique

Nouvelle journée de natation en ce jeudi et les stars de la délégation vont être de la partie. Après ses deux titres olympiques remportés ce mercredi, Léon Marchand va se mettre en quête d’une nouvelle médaille d’or, cette fois sur 200m 4 nages, lui qui a déjà été titré sur le 400m 4 nage. Marchand débutera ainsi avec les séries à partir de 11h40. Les sprinteurs de la natation seront également de sortie avec les séries du 50m nage libre où on retrouvera Florent Manaudou et Maxime Grousset, à partir de 11h16.

Un quart de finale pour Felix Lebrun

Après avoir fait vibrer le public français ce mercredi, Felix Lebrun va disputer son quart de finale. Prétendant à une médaille lors de ce tournoi olympique de tennis de table, le Français, qui a vu son frère, Alexis, se faire éliminer ce mercredi, va se frotter au Taïwanais, Lin Yun-ju. La France pourrait également à nouveau briller avec l’escrime, avec l’équipe tricolore féminine qui va débuter le tournoi par équipe en fleuret par une rencontre face au Canada à 11h50. A noter également le début des épreuves d’athlétisme avec le 20km marche pour les hommes et les femmes.