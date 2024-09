Mercato : Le PSG lâche 60M€, la malédiction se poursuit

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après sa signature pour 60M€, Manuel Ugarte a déjà quitté le PSG. L’international uruguayen s’est engagé avec Manchester United pour une somme sensiblement similaire. Malgré des débuts plus que convaincants, l’ancien milieu de terrain du Sporting CP n’aura pas réussi à vaincre la malédiction du numéro 4 à Paris.

Ugarte n'a pas rompu la malédiction du numéro 4

En effet, depuis le début de l'ère QSI, tous les joueurs qui porté le numéro 4 ont échoué au PSG : Milan Bisevac (2011-2012), Yohan Cabaye (2013-2015), Benjamin Stambouli (2015-2016), Grzegorz Krychowiak (2016-2017), Thilo Kehrer (2018-2021), Sergio Ramos (2021-2023) et donc Manuel Ugarte (2023-2024).

Le beau message d'Ugarte

Malgré tout, Manuel Ugarte garde un bon souvenir de son passage au PSG comme il l'a reconnu après son départ : « Aujourd’hui, il est temps pour moi de dire au revoir avec des sentiments partagés. Je ne peux pas m’empêcher de vous remercier pour tout le soutien que vous m’avez apporté. Vos encouragements, votre passion et vos marques de soutien inconditionnel ont rendu chaque moment unique. Il est dommage que mon passage n’ait pas été à la hauteur de mes attentes. Je suis arrivé avec beaucoup d’espoir et l’envie de réussir, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Néanmoins, je repars avec de merveilleux souvenirs et des leçons précieuses que je chérirai toujours »