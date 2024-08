JO Paris 2024 : Judo, natation… Les rendez-vous à ne pas manquer du 2 août

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu’à présent, la France nous avait habitué à des journées XXL avec une pluie de médaille, mais ce jeudi, ça a été plus calme pour la délégation tricolore. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas forcément, puis que ce vendredi 2 août, Français et Françaises pourraient à nouveau être à l’honneur avec les stars du pays qui seront de sortie. Le 10 Sport vous propose les rendez-vous à ne pas manquer lors de cette journée.

Nouvelle journée dans ces Jeux Olympiques et une fois n’est pas coutume depuis quelques jours, les regards seront notamment tournés vers la piscine de La Défense Arena. Héros de cette Olympiade, Léon Marchand, déjà vainqueur de 3 médailles d’or, va être en quête d’une 4ème breloque ce vendredi soir. En effet, le crack français de la natation sera au départ de la finale du 200m 4 nages aux alentours de 20h49. 4 sur 4 en vue pour Marchand ? A noter également dans la soirée la finale du 50m nage libre avec au départ Florent Manaudou. Ce vendredi matin, on retrouvera également Anastasiia Kirpichnikova, déjà médaillée de d’argent sur 1500m nage libre, lors des séries du 800m nage libre.

Teddy Riner en quête d’une nouvelle médaille d’or

Ce vendredi 2 août sera également celui d’un certain Teddy Riner. Dernier relayeur de la flamme olympique avec Marie-José Pérec lors de la cérémonie d’ouverture, le judoka français va tenter d’aller décrocher une 3ème médaille d’or olympique en individuel. Riner débutera ainsi son tournoi olympique chez les +100kg à partir de 10h en espérant que ça dure jusqu’au bout de la journée avec la plus belle des récompenses à l’issue de celle-ci.

Un exploit de Félix Lebrun pour aller chercher la finale

A 17 ans, Félix Lebrun est l’une des coqueluches du public français à l’occasion de ces Jeux Olympiques. Ce jeudi, le Français a réussi à se qualifier pour les demi-finales du tournoi de tennis de table. Et c’est ce vendredi que le plus jeune de la fratrie Lebrun va tenter d’aller décrocher une place en finale. Cela sera toutefois loin d’être simple pour le pongiste français. C’est à 11h que Félix Lebrun disputera sa demi-finale où il sera opposé avec Zhendong Fan, numéro 4 mondial.

Sports collectifs et athlétisme

Les sports collectifs seront également à l’honneur en ce vendredi 2 août avec des rencontres très importantes pour la France. Ça débutera notamment dès 11h avec les handballeurs tricolores qui ont obligation de s’imposer face à l’Argentine pour continuer de croire à une qualification pour les quarts de finale des JO. A 21h, la bande à Victor Wembanyama sera de sortie pour un gros choc contre l’Allemagne, qui aura son importance pour la suite des Jeux Olympiques. Toujours à 21h, on aura également le droit à l’équipe de France de football entraînée par Thierry Henry. Qualifiés pour les quarts de finale, les Bleus affronteront l’Argentine dans une rencontre qui s’annonce brulante étant donné le contexte entre les deux nations.

Direction également le Stade de France pour l’athlétisme avec le début de très nombreuses séries et qualifications. Il y aura notamment le début du décathlon, malheureusement sans Kevin Mayer qui a finalement déclarer forfait. Chez les hommes, on aurait également les qualifications au lancer du marteau, au saut en hauteur, au 1500m, au relais 4x400m, au lancer du poids ainsi que la finale du 10 000m. Pour ce qui est des femmes, la porte-drapeau française Mélina Robert-Michon débutera ses qualifications au lancer du disque. Il y aura les séries du 100m, du 5000m, du 800m, ainsi que les qualifications du triple saut.